¿Cuál es la situación de Rodri y Yamal? Flick anuncia la alineación del Barcelona ante el Valencia

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Valencia este domingo, en la cuarta jornada de LaLiga.

Flick apostó por un tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Esto ocurrió a pesar de que Yamal no participó en el último entrenamiento grupal antes del partido, y se limitó a ejercitarse en el gimnasio.



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Rodri figura en el once titular por primera vez desde su llamativo fichaje del Manchester City al Barcelona durante el mercado veraniego, mientras que el egipcio Hamza Abdelkarim se sienta en el banquillo.

La alineación completa del Barcelona en el partido de hoy fue la siguiente:

Joan García - Espart - Cubarsí - Gerard Martín - Eric García - Pedri - Rodri - Fermín López Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

Cabe recordar que el Barcelona comparte el liderato de LaLiga con 9 puntos junto al Real Madrid y el Real Betis.



