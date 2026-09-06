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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

¿Cuál es la situación de Rodri y Yamal? Flick anuncia la alineación del Barcelona ante el Valencia

H. Flick
L. Yamal
Rodri
Barcelona
Valencia
Primera División
Alemania
España

Nuevo desafío para colocarse en solitario al frente

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Valencia este domingo, en la cuarta jornada de LaLiga.

Flick apostó por un tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Esto ocurrió a pesar de que Yamal no participó en el último entrenamiento grupal antes del partido, y se limitó a ejercitarse en el gimnasio.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Rodri figura en el once titular por primera vez desde su llamativo fichaje del Manchester City al Barcelona durante el mercado veraniego, mientras que el egipcio Hamza Abdelkarim se sienta en el banquillo.

La alineación completa del Barcelona en el partido de hoy fue la siguiente:

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Primera División
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL

Joan García - Espart - Cubarsí - Gerard Martín - Eric García - Pedri - Rodri - Fermín López  Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.
Cabe recordar que el Barcelona comparte el liderato de LaLiga con 9 puntos junto al Real Madrid y el Real Betis.

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