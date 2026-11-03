¿Cuál es la situación de Olise? Neuer vuelve para liderar al Bayern Múnich ante el Atlético de Madrid

El veterano guardameta Manuel Neuer regresa para liderar al Bayern de Múnich en el duelo ante el Atlético de Madrid, esta tarde de martes, en el estadio Metropolitano, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

Neuer se perdió los últimos 3 partidos del conjunto bávaro, siendo el encuentro ante el Arsenal en la tercera jornada de la Champions League el último que disputó el portero alemán, sabiendo que terminó con empate (2-2).

Por otro lado, el francés Michael Olise juega como titular, pese a las dudas que rodearon su participación en el esperado duelo, tras su lesión en el último partido ante el Borussia Dortmund.

La alineación del Bayern de Múnich, dirigido por el técnico Vincent Kompany, quedó completa de la siguiente manera:

Portería: Neuer.

Defensa: Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić.

Centro del campo: Kimmich, Bischof, Olise, Karl, Davies.

Ataque: Harry Kane.

En el otro lado, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confía en la dupla formada por Julián Álvarez y Alexander Sørloth para liderar el ataque del conjunto español en el duelo ante el Bayern.

La alineación quedó completa de la siguiente manera:

Portería: Oblak.

Defensa: Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo.

Centro del campo: Simeone, Llorente, Barrios, Baena.

Ataque: Sørloth, Álvarez.

Cabe señalar que el Bayern de Múnich ocupa el decimoquinto puesto en la clasificación de la Champions League con 5 puntos, tras disputarse 3 jornadas, a solo un punto del Atlético de Madrid, que ocupa el decimoctavo lugar.