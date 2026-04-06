¿Cuál es la situación de Kean? Se da a conocer la convocatoria oficial del Bayern para el partido contra el Real Madrid

El Bayern de Múnich ha dado a conocer la lista de jugadores que viajarán a la capital española, Madrid, para preparar el emocionante enfrentamiento que le enfrentará al Real Madrid, el equipo local, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La lista ha deparado una grata sorpresa a los seguidores del club bávaro, ya que el astro inglés Harry Kane encabeza la lista de convocados para el partido, lo que supone un duro golpe a las dudas y temores que rodeaban su reciente ausencia por lesión. La presencia del delantero inglés en el viaje a Madrid supone un enorme impulso moral y técnico para la plantilla del Bayern de Múnich antes de este complicado y decisivo enfrentamiento.

La lista cuenta con la fuerza de ataque del equipo y con numerosas estrellas destacadas.

Los nombres incluidos son los siguientes:

Porteros: Manuel Neuer, Prescott, Orbej.

Defensa: Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Eto’o, Raphael Guerreiro, Josip Stanišić.

Centro del campo: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Bishof, Konrad Laimer, Karl, Aleksandar Pavlović.

Delantera: Serge Gnabry, Harry Kane, Jackson, Luis Díaz, Michael Olise.

La afición espera con expectación este clásico y apasionante enfrentamiento entre los dos gigantes del Viejo Continente, en el que el Bayern de Múnich, liderado por Harry Kane y el resto de sus estrellas, buscará salir con un resultado positivo del feudo del Real Madrid para facilitar su paso a las semifinales.