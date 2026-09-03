El FC Barcelona ha enviado a la UEFA una lista de 25 jugadores inscritos con contratos del primer equipo para disputar la fase de liga de la Liga de Campeones.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que la lista europea del Barça incluyó al egipcio Hamza Abdelkarim y al belga Jesse Bisiwu.

Mientras tanto, el club catalán dejó fuera a su jugador sueco Roony Bardghji, debido a la grave lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada.

Bardghji sufrió una escasa participación con el Barcelona durante la temporada pasada, ya que juega en la misma posición que su brillante compañero Lamine Yamal.

Los jugadores egipcio y belga conservarán los dorsales 29 y 27 respectivamente, que son los números que llevarán en la Liga española, donde fueron inscritos con contratos del equipo filial.

Sin embargo, para permitirles participar en la Liga de Campeones, era necesario incluirlos en la lista A como jugadores del primer equipo, ya que no cumplían el requisito de permanecer dos años consecutivos en la academia del club, o tres años consecutivos con una cesión no superior a un año a otro club perteneciente a la misma federación, requisito que permite incluir al jugador en la lista B.

En cuanto a Brian Fariñas, ha sido incluido en la lista de jugadores de la academia del club, una lista que puede actualizarse hasta 24 horas antes del inicio del partido.

El centrocampista del Barcelona estará disponible para participar en la Liga de Campeones con el dorsal 28 como miembro de la lista B, junto al resto de jugadores de la academia del club.

Esto ocurre a pesar de que Fariñas ya lleva el dorsal 4 con el primer equipo en la Liga española, pues su situación en la Liga de Campeones difiere según las normativas de inscripción propias de las listas A y B.

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