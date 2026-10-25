El Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha anunciado la convocatoria de su equipo para el duelo ante el Real Madrid previsto para este domingo, en la décima jornada de LaLiga.

Las decisiones de Flick estuvieron marcadas por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen por lesión, mientras que el técnico alemán incorporó a Hamza Abdelkarim a las opciones ofensivas del Barça en el Clásico.

La convocatoria completa del Barcelona para el Clásico quedó de la siguiente manera:

Porteros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

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Defensa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Xavi Espart - Gerard Martín - Álex Campos.

Centro del campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.

Delantera: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordon - Hamza Abdelkarim.

El Barcelona ocupa el liderato de LaLiga con 27 puntos, mientras que el Real Madrid es tercero con 21 puntos.