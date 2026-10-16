¿Cuál es la situación de Hamza Abdelkarim? La duda asalta a Flick en la posición de delantero ante el Betis

Gabriel Jesus, estrella del Barcelona, está cerca de ser titular ante el Real Betis, este sábado, en LaLiga, después de haberse quedado en el banquillo frente al Galatasaray.

Según el diario español "As", Hansi Flick se encuentra ante una nueva duda respecto a la elección del delantero centro, mientras espera que Raphinha alcance su plena puesta a punto física, antes del enfrentamiento ante el Real Betis previsto para el próximo sábado.

El técnico del Barcelona cuenta con varias opciones para ocupar la posición de punta, gracias a la buena planificación y a la polivalencia de sus jugadores en la línea ofensiva.

Y pese a la variedad de alternativas, el brasileño Gabriel Jesus encabeza la lista de candidatos a ocupar el puesto de delantero centro en el Barcelona.

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El jugador no fue titular en el partido contra el Galatasaray en la Champions League, lo que lo convierte en la opción más cercana a recuperar su sitio en el once inicial en un encuentro que se espera imponga grandes desafíos al conjunto catalán.

La gestión de los minutos de juego y la búsqueda de soluciones para mantener la frescura del equipo influyen en las decisiones de Flick.

El entrenador había confirmado antes del partido que Gabriel Jesus goza de la puesta a punto física necesaria para regresar al once inicial, pero prefirió no arriesgar con el jugador, que ha sufrido lesiones graves en los últimos años.

El delantero brasileño cuenta con sólidos argumentos para asegurarse un puesto como titular ante el Betis, ya que debutó entrando por Raphinha frente al Getafe y logró marcar.

En el plano futbolístico, Gabriel Jesus se ha acoplado de manera ideal al Barcelona, y además sus desmarques y su capacidad para asociarse con sus compañeros y generar espacios lo convierten en una opción útil para el equipo en el enfrentamiento ante el Sevilla.

Una de las otras opciones que tiene Flick consiste en apostar por Dani Olmo como falso nueve, la solución a la que recurrió durante el partido del equipo en Estambul en la Champions League.

Este planteamiento permite añadir otro centrocampista a las zonas interiores, lo que otorga al equipo un mayor control del balón y dificulta la labor defensiva del rival, al no haber un delantero centro al que los defensas deban vigilar.

Sin embargo, repetir esta opción desde el inicio ante el Betis parece descartado, porque este método se ajusta a circunstancias concretas y no sirve para todos los partidos.

Además, adoptar este enfoque priva al Barcelona de contar con un delantero centro y reduce la influencia de Olmo cuando juega por detrás de la punta.

Destaca otra alternativa que pasa por dar entrada al inglés Anthony Gordon en la posición de delantero centro, encomendando la banda izquierda al alemán Karim Adeyemi.

Gordon marcó en dos partidos consecutivos, mientras que Adeyemi también vive un momento destacado, después de anotar su segundo gol en la Champions League esta temporada durante el partido del equipo en el estadio Rams Park de Estambul.

En cambio, las posibilidades del delantero egipcio Hamza Abdelkarim de participar contra el Real Betis parecen muy limitadas.







