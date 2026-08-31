¿Cuál es la situación de Hamza Abdelkarim? Flick anuncia la alineación del Barcelona ante el Rayo Vallecano

Hans Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para el duelo ante el Rayo Vallecano, este lunes, en la tercera jornada de LaLiga.

Flick apostó por un tridente ofensivo compuesto por: Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

La alineación completa del Barcelona en el partido de hoy quedó de la siguiente manera:

Joan García, Koundé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Pedri, Olmo, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

El joven egipcio Hamza Abdelkarim se encuentra en el banquillo junto a Karim Adeyemi, Rodri, Fermín López y João Cancelo.

El Barcelona ocupa provisionalmente el quinto puesto en la tabla de LaLiga con 6 puntos, mientras que el Rayo Vallecano es decimosexto con un punto.



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