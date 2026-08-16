¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Cote D'Ivoire Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

¿Cuál es la situación de Diomande? Mourinho anuncia el once del Madrid para enfrentar al Schalke

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Amistosos
Y. Diomande
Alemania
España

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo merengue para el amistoso ante el Schalke, este domingo por la noche.

Mourinho apostó por la estrella francesa Kylian Mbappé en el once titular, junto a Vinicius Junior y Brahim Díaz.

El técnico portugués prefirió dejar en el banquillo al recién llegado marfileño Yan Diomande.

La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois

Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB-Pokal
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Defensa: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté

Centro del campo: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Ataque: Brahim Díaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappé

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google