Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, anunció la lista del equipo para el próximo parón internacional, que incluyó la convocatoria de Rio Ngumoha, delantero del Liverpool, además del sorprendente regreso de Dominic Calvert-Lewin, estrella del Leeds United.

La lista también incluyó a Alex Scott, centrocampista del Bournemouth, quien formó parte de la concentración preparatoria de Tuchel antes del Mundial de este verano, pero no estuvo en la lista final de 26 jugadores.

Ngumoha, de 18 años, disputó su primer partido internacional con la selección absoluta cuando entró como suplente en la segunda parte durante la victoria amistosa por 1-0 ante Nueva Zelanda el 6 de junio.

El jugador logró abrirse paso en el primer equipo del Liverpool la temporada pasada, disputando 35 partidos, en los que marcó dos goles.

La lista de Tuchel durante el parón internacional del pasado marzo contó con la presencia de Calvert-Lewin, quien disputó 34 minutos en el empate amistoso a 1-1 ante Uruguay. Aquel partido fue su primera aparición con la selección de Inglaterra desde 2021, pero no estuvo en la lista de la selección inglesa para el Mundial.

El jugador de 29 años recuperó su nivel desde su traspaso al Leeds United en calidad de agente libre el pasado verano, procedente del Everton, donde marcó 19 goles en 45 partidos, entre ellos 4 goles en la temporada actual.

Scott, de 23 años, fue convocado en dos ocasiones bajo la dirección de Tuchel, pero hasta ahora no ha disputado ningún partido internacional con la selección absoluta.

El jugador ha tenido un inicio potente en la temporada 2026-2027, tras marcar un gol y dar dos asistencias.

La lista completa de Inglaterra quedó de la siguiente manera:

Pickford - Steele - Trafford - Trent Alexander-Arnold - Branthwaite - Chalobah - Guéhi - Hall - Konsa - Livramento - O'Reilly - Quansah - Anderson - Bellingham - Lewis-Skelly - Mainoo - Palmer - Rice - Scott - Calvert-Lewin - Eze - Gordon - Kane - Ngumoha - Rashford - Rogers - Saka.





La FIFA introdujo un cambio en el calendario de partidos de las selecciones masculinas durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030, mediante la fusión de los parones internacionales de septiembre y octubre en un solo periodo.

Inglaterra disputará, por primera vez, 4 partidos durante el parón internacional de 3 semanas de duración, todos ellos dentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El equipo de Tuchel comienza el parón enfrentándose a la selección de España, campeona del mundo, en el estadio de Wembley el 26 de septiembre, antes de medirse a la República Checa en el estadio Fortuna Arena el 29 de septiembre, y después a Croacia en el estadio Stadion HNK Rijeka el 3 de octubre.

Inglaterra cierra el parón internacional con un nuevo enfrentamiento ante la República Checa en el estadio de Wembley el 6 de octubre.

Portugal es la vigente campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, tras vencer a España en los penaltis en la final del torneo en junio de 2025.

El mejor logro de la selección de Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA llegó en la primera edición del torneo, en la temporada 2018-2019, cuando ocupó el tercer puesto tras vencer a Suiza en los penaltis.



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