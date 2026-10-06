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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traducido por

¿Cuál es la situación de Arnold? Kane y Bellingham encabezan la alineación de Inglaterra ante República Checa

Inglaterra vs Chequia
Inglaterra
Chequia
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Alexander-Arnold
T. Tuchel
Inglaterra
Chequia
Alemania

El dúo formado por Harry Kane y Jude Bellingham lidera la alineación de la selección de Inglaterra para enfrentarse a su invitada, la selección de la República Checa, en el estadio de Wembley, esta tarde de martes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Asimismo, el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, optó por dar la titularidad a Trent Alexander-Arnold, tras darle descanso en el pasado partido que terminó con la goleada de Inglaterra a Croacia (7-0).

El partido de ida, que se disputó en territorio checo en la segunda jornada, había terminado con victoria inglesa (2-0).

La alineación de Inglaterra fue la siguiente:

Portería: Pickford.

Línea defensiva: Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall.

Línea media: Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham.

Línea ofensiva: Eze, Rogers, Harry Kane.

La selección inglesa afronta este partido con 6 puntos en su casillero, en el segundo puesto, por detrás de la selección española, líder con pleno de puntos (9 puntos), mientras que la selección de la República Checa cierra la clasificación sin ningún punto.


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