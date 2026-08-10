El comunicador Ahmed Shobeir reveló la postura del club Zamalek respecto a la salida de Ahmed Fatouh, lateral izquierdo del equipo, durante el actual periodo de fichajes, en medio de las informaciones que circulan sobre el interés de uno de los clubes de la Liga Saudí por incorporarlo.

Informes periodísticos saudíes habían señalado el interés del club Al Fateh en contratar a Ahmed Fatouh, tras el nivel que mostró el jugador con la selección de Egipto durante el último Mundial.

Shobeir afirmó, en sus declaraciones a través de su programa radiofónico, que lo que se ha dicho sobre el interés del Al Fateh saudí en incorporar a Fatouh no pasa de ser especulaciones periodísticas, subrayando que el Zamalek no planea prescindir de los servicios del jugador.

Y explicó: "Uno de los periódicos saudíes dijo que el club Al Fateh está interesado en contratar a Ahmed Fatouh, y Fatouh sin duda ofreció una actuación magnífica en el Mundial, y en general es uno de los jugadores destacados".

Señaló que el Zamalek dispone de más de una opción en la posición de lateral izquierdo, con la presencia de Mahmoud Bentayeg, junto a Echo tras la renovación de su contrato, además de Ahmed Khodary, que participó con el equipo durante la temporada pasada y demostró su valía.

Añadió que la importancia de Fatouh para el cuerpo técnico no se limita a la posición de lateral izquierdo, después de que Moatamed Gamal, director técnico del equipo, contara con él en más de una posición durante el pasado periodo.

Shobeir subrayó que el brillo de Fatouh con la selección de Egipto en el Mundial reforzó su valor técnico, antes de zanjar la postura del Zamalek sobre la posibilidad de su salida.

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Todo lo que se dice sobre Ahmed Fatouh son meras especulaciones periodísticas, y estoy un millón por ciento seguro de que es imposible que el Zamalek deje ir a Fatouh, es un asunto zanjado".

El Zamalek continúa sus preparativos para la nueva temporada durante su actual concentración, donde el equipo disputa una serie de partidos amistosos, antes del inicio de su andadura en la Liga con el enfrentamiento ante el Ittihad de Alejandría el próximo 21 de agosto en el estadio Internacional de El Cairo.

Así, la postura del Zamalek parece clara respecto al futuro de Fatouh, ante la firmeza del club en la continuidad del jugador y la ausencia de intención de desprenderse de él durante el actual periodo de fichajes, pese al interés saudí suscitado en torno a él.

