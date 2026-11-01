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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

¿Cuál es el papel del videoarbitraje? Una opinión arbitral zanja la polémica sobre el penalti de Mbappé ante el Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

Polémica temprana

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Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, consiguió un penalti en los primeros minutos del partido de su equipo ante el Racing de Santander, en LaLiga.

Mbappé cayó después de que Mateo Prati, jugador del Racing, pusiera el brazo en el camino de Mbappé, que se internaba en el área.

Los jugadores del Racing protestaron con firmeza la concesión del penalti, con el que Mbappé anotó el primer gol del Real Madrid.

Por su parte, la red "Archivo VAR", especializada en las jugadas arbitrales, señaló en su cuenta de "X": "La tecnología del vídeo se lavó las manos en el estadio de El Sardinero".

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Y añadió: "Prati contacta de forma leve con el abdomen de Mbappé, quien, al sentir el roce, se dejó caer al suelo".

Y zanjó la polémica afirmando: "No es penalti. No existe relación alguna entre la entrada del defensa y la caída del jugador francés".

 

 

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