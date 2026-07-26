¿Cuál es el «elixir de la vida» que ha mantenido a Messi y Cristiano en los terrenos de juego hasta ahora?

El fútbol moderno atraviesa un fenómeno evidente: la prolongación de las carreras profesionales de los jugadores hasta edades más avanzadas, después de que superar los 35 años se haya vuelto algo habitual entre las estrellas, gracias a la evolución del entrenamiento, la medicina deportiva, la nutrición y los métodos de recuperación.

Christopher Oyola, director de los servicios médicos del Getafe, explica las razones de esta evolución. En declaraciones recogidas por el diario español «As» señaló que los futbolistas se preocupan cada vez más por su salud y su alimentación, y añadió: «El tema de la nutrición ha sido clave para los jugadores. Hoy es difícil ver a un jugador que juegue con sobrepeso».

Oyola prosiguió: «Antiguamente, Maradona no era una persona de músculos marcados, y era el mejor jugador del mundo; en cambio, el jugador de hoy es un atleta».

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Oyola apunta al enorme desarrollo de los medios médicos dentro de los clubes: «Cuando llegué al Getafe en 1998, tenía solo un masajista, y viajábamos juntos. Hoy tenemos a 15 personas en el cuerpo médico».

Esto incluye el uso de suplementos como el magnesio y la creatina, la realización de análisis periódicos para detectar cualquier carencia, además de técnicas de termografía para vigilar la fatiga muscular y la medición de los indicadores de oxidación, así como la fisioterapia y la recuperación, incluidos el tratamiento con ondas, la resonancia magnética, las cámaras de presión, la hidroterapia, la sauna y el jacuzzi.

Oyola afirma que estos medios ayudan a reducir la oxidación, mejorar la oxigenación y acelerar la recuperación, lo que permite prolongar la vida deportiva de los jugadores, y convierte los vestuarios de los clubes de Primera y Segunda División en algo parecido a un «laboratorio».

Un récord

Estas evoluciones se aprecian con claridad en la lista de estrellas que han superado la barrera de los 35 años, como Cristiano Ronaldo (41 años), Luka Modric (40), Lionel Messi (39), Iago Aspas (38), Robert Lewandowski (37) y Kevin De Bruyne (35).

El Mundial 2026 también registró un récord con la participación de 8 jugadores de 40 años o más, encabezados por el escocés Craig Gordon (43 años), además de Ronaldo, Luka Modric, el mexicano Guillermo Ochoa, el alemán Manuel Neuer, el bosnio Edin Dzeko, el guardameta caboverdiano Vozinha y su homólogo uruguayo Fernando Muslera.

A modo de comparación, ningún jugador de 40 años o más participó en un Mundial entre las ediciones de 1930 y 1978.

Pese a ello, el inglés Horace Harry Lowe sigue siendo un caso excepcional, ya que disputó un partido de la Liga española con la Real Sociedad con 48 años, en 1935, cuando se vio obligado a jugar porque el equipo viajó con solo 11 jugadores y uno de ellos enfermó durante el trayecto.

En cuanto al jugador de mayor edad que ha seguido jugando en la Liga española, se trata de Joaquín Sánchez, que disputó sus últimos partidos con 41 años.

Un fenómeno en LaLiga

El fenómeno de continuar hasta edades avanzadas sigue presente en el fútbol español, ya que Santi Cazorla (41 años) y Adrián (39 años) se retiraron recientemente, mientras que continúan Raúl Albiol, que se acerca a los 41 años, con el Pisa italiano; Pepe Reina (42 años) con el Mallorca; Cristhian Stuani (39 años) con el Girona; además del guardameta Dituro con el Elche.

Asimismo, José Luis Morales se niega a retirarse, pese a no estar vinculado a ningún club en la actualidad, mientras que Aspas (38 años) renovó su contrato con el Celta, y Juan Carlos (38 años) seguirá jugando con el Girona en la temporada 2026-2027.