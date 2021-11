Cuadrado vs. Cristiano Ronaldo: El video que muestra fuerte discusión entre ambos jugadores

Un documental llamado "Juventus All or Nothing" muestra intimidades del camerino del múltiple campeón italiano, entre ellas los momentos no tan gratos de las pasadas campañas del club, cuando Cristiano Ronaldo pasaba sus últimos meses en Italia.

Llama la atención un aparte de la serie en la que se puede ver un altercado entre el Comandante y Juan Guillermo Cuadrado, tras una mala salida en Champions League, Ronaldo llega irritado al camerino y grita que "Siempre juegan mal, a nada, como una mierda", ante lo que el colombiano le pide que tenga calma.

Luego de que Cristiano continuara con los reclamos, Cuadrado le dice que él también está jugando mal y que es quien debe dar el ejemplo, seguido por un "Estamos jugando la Champions, hace falta personalidad" por parte del Bicho.