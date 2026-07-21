Crysencio Summerville ficha por la Liga Profesional de Arabia Saudí por 80 millones

El Al-Hilal ha acordado con el West Ham United el fichaje de Crysencio Summerville, informó David Ornstein (The Athletic). El pase del internacional holandés a la Saudi Pro League cuesta 80 millones de euros.

Solo falta el reconocimiento médico para que el extremo, que descendió con los Hammers, firme su contrato de varios años.

La AS Roma intentó ficharlo y presentó varias ofertas, pero Al-Hilal se llevó el gato al agua.

Manchester United y Aston Villa también mostraron interés, aunque el jugador aún tenía tres años de contrato con los ‘hammers’. El extremo, que previamente vistió la camiseta del Leeds United, podría viajar pronto a Arabia Saudí para cerrar su fichaje.

El experto en fichajes Fabrizio Romano reveló que el Al-Hilal presentó una oferta atractiva, lo que hizo que Summerville se lo pensara dos veces. Por ello, ahora prefiere la Saudi Pro League a la AS Roma.

El interés del club saudí no es nuevo: la semana pasada el periodista Sascha Tavolieri ya informó de que Al-Hilal se había puesto en contacto con el entorno del internacional neerlandés.

En el Mundial marcó dos goles y dio dos asistencias con Holanda, aunque falló un penalti en la tanda contra Marruecos que supuso la eliminación.