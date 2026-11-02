El Ajax puede fichar definitivamente a Tolu Arokodare el año que viene procedente del Wolverhampton Wanderers. Así lo subrayó el director deportivo Jordi Cruyff, invitado el lunes por la noche en Rondo de Ziggo Sport.

Según Cruyff, el Ajax ya ha dejado acordado todo lo relativo a la opción de compra por Tolu, cifrada, según se informa, en 20 millones de euros. El club de Ámsterdam solo tiene que ejercerla en 2027. «Ya está todo acordado. También el salario. Aunque el otro día pidió un aumento de sueldo en la rueda de prensa», bromeó el director deportivo.

Cruyff está satisfecho con los primeros meses de Tolu en el Ajax. «Lo está haciendo bien. Recuerdo que, cuando lo fichamos, se hablaba mucho de que venía de un equipo que luchaba por no descender y de todas esas habladurías».

«Pero Tolu ha empezado bien. Tiene una buena mentalidad y es un jugador de equipo. Eso es importante. Espero que siga así, aunque los delanteros tienen altibajos», señaló Cruyff al analizar las cualidades del altísimo delantero nigeriano.

Tolu marcó el sábado ante el AZ de cabeza a los nueve minutos. El gol bastó para sumar los tres puntos, con lo que el Ajax se sitúa a solo un punto del líder, el Feyenoord, que se dejó dos puntos importantes ante el Fortuna Sittard (1-1).

Míchel Sánchez suele dar preferencia al cedido Tolu frente a su competidor Marcos Leonardo, por quien se pagaron 20 millones de euros. El delantero brasileño sí entró ante el AZ cuando se cumplió una hora de juego.

Tolu suma ya diez goles y tres asistencias con la camiseta del Ajax. El delantero ha necesitado quince partidos para alcanzar esas cifras. Tolu prepara junto a sus compañeros el encuentro a domicilio contra el FC Midtjylland en la Conference League.