Branco van den Boomen está a punto de dejar el Ajax. Según Voetbal International, el centrocampista ya ha acordado su fichaje por el SC Angers y no se presentará al primer entrenamiento del club holandés.

El mediocampista ya jugó los últimos seis meses cedido al Angers, que ahora le ofrece un contrato de varios años tras terminar decimotercero en la Ligue 1.

Ajax, que lo fichó gratis en 2023 gracias a Sven Mislintat, colaborará en el traspaso para obtener una indemnización.

Llegó procedente del Toulouse y se hizo un lugar en el equipo a pesar de la turbulenta etapa con Mislintat y Maurice Steijn.

La llegada del técnico Francesco Farioli cambió su situación: prefirió a Jordan Henderson como mediocentro, relegando a Van den Boomen a un segundo plano.

Lesionado en la primera mitad de la 2025/26, tras el parón invernal se marchó al Angers, que ahora busca ficharlo de forma definitiva.

Con el Toulouse conquistó la Ligue 2 en 2022 y la Copa de Francia al año siguiente. Antes vistió las camisetas del FC Eindhoven, el De Graafschap y el sc Heerenveen.