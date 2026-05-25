Willem van Hanegem considera, en su columna del Algemeen Dagblad, que el Ajax no debería celebrar con tanto entusiasmo su pase a la fase previa de la Conference League tras ganar los play-offs.

El domingo, el conjunto de Ámsterdam venció al FC Utrecht en los penaltis tras empatar 1-1. Por ahora, Van Hanegem no se impresiona con Óscar García. «No ha demostrado ser nada especial». La leyenda del Feyenoord no entiende que, tras ganar la eliminatoria, se ponga en duda el futuro de García en el Ajax.

«Con esos resultados, no se puede decir de repente que el club debe seguir con un entrenador cualquiera», afirma Van Hanegem. «Siempre se tapa la boca con la mano cuando habla con los jugadores, pero no tengo ni idea de por qué, porque no veo nada especial ni sorprendente en el Ajax actual».

Considera revelador el gesto de Jordi Cruijff tras la victoria: «Para el Ajax es más esperanzador que la de esa gente que ahora cree que con García volverán a alcanzar la cima. Cruijff suspiró: se acabó la pesadilla, adelante hacia un nuevo Ajax con calidad».

El columnista añade que el Ajax debe acostumbrarse a su nueva realidad y recuerda que, para el Feyenoord, llegar a la Conference League marcó el inicio de una mejora.

Para el Ajax, la temporada tras el Mundial de 2026 arrancará rápido: la ida de la segunda ronda de la Conference League se jugará el 23 de julio.

El 17 de junio se conocerá al rival, y la vuelta se jugará el 30 de julio.