Cruijff no volvió a dar señales de vida tras la reunión en el Ajax: «Entonces decidí seguir buscando»

Gery Vink ha concedido una entrevista a De Gelderlander en la que ha hecho una revelación llamativa. El entrenador amateur habló hace dos meses con el Ajax sobre un puesto técnico, pero desde entonces no ha vuelto a saber nada del director técnico Jordi Cruijff.

Vink trabajó siete años en la cantera del Ajax y fue entrenador del Jong Ajax durante dos temporadas. Parecía que su regreso al club de Ámsterdam estaba cerca.

«Me preguntaron si quería volver», recuerda Vink dos meses después. «Hablamos, pero Jordi Cruijff no volvió a contactarme, así que busqué otras opciones».

Se le ofreció dirigir al sub-19, pero el club no respondió. Entonces habló con otros equipos profesionales neerlandeses.

Tras dirigir al Jong Ajax, Vink entrenó al G.V.V.V. de la Segunda División durante cinco temporadas y ahora ha firmado un contrato de cinco años con el TEC de Tiel, de Tercera División, donde ya logró grandes éxitos.

Mientras tanto, el Ajax nombró a Carlos García entrenador del Jong Ajax, con Toni Astorgano y Urby Emanuelson como asistentes.