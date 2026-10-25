Cruciani carga contra el Milan: «No puedes jugar con los suplentes en una competición que es, en esencia, tu competición de este año»

Giuseppe Cruciani vuelve a pronunciarse sobre el Milan y lo hace con palabras nada amables tras la derrota ante el Bournemouth. En el último episodio del pódcast Numer1, el periodista criticó las decisiones sobre la alineación y la actitud mostrada por el Milan en la competición europea. Subrayó que la camiseta del club siempre debe ser respetada, independientemente del nivel actual del equipo.





«No puedes jugar con los suplentes en una competición que, en esencia, es tu competición de este año», declaró Cruciani al comentar la actuación del Milan ante el equipo inglés.





«El Milan ya no es el Milan de antes, de acuerdo, pero sigue llevando esa camiseta y esa camiseta, en mi opinión, hay que honrarla», afirmó el periodista.





«Algo que, por ahora, no ha ocurrido en las copas, que son el escenario natural del Milan y donde el Milan solía ganar», añadió.