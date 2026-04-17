Crónicas de la Keuken Kampioen Divisie: ADO Den Haag arrolla a un flojo RKC Waalwijk

El ADO Den Haag goleó 5-1 al RKC Waalwijk el viernes, en un partido que homenajeó a Michiel Kramer en su despedida. El SC Cambuur perdió en Doetinchem y el Vitesse, tras empatar, aún no es campeón del cuarto tramo de la Keuken Kampioen Divisie.

ADO Den Haag 5-1 RKC Waalwijk

El ADO se adelantó a los doce minutos con un remate de Bryan Fiabema en el segundo palo: 1-0. Aunque ya es campeón, no bajó el ritmo y, tras el descanso, amplió la ventaja hasta el 5-0. Tim van der Leij marcó el 5-1 para el RKC.

De Graafschap 3-1 SC Cambuur

El equipo visitante, ya ascendido, se adelantó con un cabezazo de Jort van der Sande tras falta de Mark Diemers. La ventaja duró poco: diez minutos después Nathan Kaninda empató con un potente remate tras contraataque. Justo antes del descanso, Levi Schoppema, tras regatear al portero, remató desde un ángulo difícil y puso al equipo local por delante. En la segunda parte, Joran Hardeman marcó el 3-1 a los dieciséis segundos de entrar.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

Ferdy Druijff, de vuelta en el once, abrió el marcador con un disparo raso desde lejos: 1-0. Poco después, Marley Dors aumentó a 2-0 tras una buena jugada. Robin van Asten recortó antes del descanso, pero no bastó. Tras el descanso, Druijff y Jamie Jacobs sentenciaron: 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

El Vitesse dominó en Arnhem pero no marcó y empató 0-0 con el MVV. Así, cayó al tercer puesto de la fase.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen abrió el marcador de cabeza en el 10’ y, tres minutos después, Siegert Baartmans hizo el 2-0. Finn Stam, de vuelta tras una larga lesión, sentenció en la segunda parte con un elegante remate de giro al segundo palo.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Anthony van der Hurk falló una ocasión clara, pero el lateral izquierdo Koen Jansen abrió el marcador en el 17’. Justo antes del descanso, Joshua Nisbet lanzó desde fuera del área, el balón golpeó el poste y entró: 2-0.

En la segunda parte, el Roda desperdició su ventaja. Romano Postema recortó distancias y, aunque el Emmen se quedó con diez, el visitante fue superior. Postema igualó 2-2.

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Los visitantes no aprovecharon su viaje: el marcador se mantuvo a cero pese a que el VVV-Venlo creció en la segunda parte. El suplente Labinot Bajrami marcó el 1-0 y Noah Makanza amplió la ventaja poco después. Victoria clave para un Helmond Sport que vive una temporada gris.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

La primera parte en De Herdgang fue aburrida. A la hora de juego, Don O'Neil marcó para el Jong Ajax al enviar el balón al segundo palo. Ese gol bastó para que los jóvenes de Ámsterdam ganaran, pues el Jong PSV no remontó en la última media hora.

Jong FC Utrecht 3-0 FC Eindhoven

El FC Eindhoven, cuyo entrenador Jan Poortvliet acaba de renovar, vivió una noche dramática en Utrecht. John Neeskens provocó un penalti que transformó Rafik El Arguioui, y solo dos minutos después Tijn den Boggende hizo el 2-0. Al inicio del segundo tiempo Den Boggende anotó el 3-0 y sentenció el partido. En el descuento, Amir Bryson vio la roja para el Eindhoven.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo adelantó al FC Den Bosch a los nueve minutos, tras un penalti torpemente concedido por Bryan van Hove. Poco después del descanso, Stan Maas duplicó la ventaja de los visitantes. Mauresmo Hinoke devolvió la esperanza al TOP Oss apenas dos minutos después. A mitad de la segunda parte, Mart Remans recortó distancias al marcar desde cerca. El partido se detuvo unos minutos por fuegos artificiales lanzados desde fuera del estadio. Al reanudarse, Van Hove marcó el 3-2. El suplente Maxim Mariani sentenció el 4-2 en el último minuto.