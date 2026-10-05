UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Stadion Poljud

El Croacia vs España comienza el 6 de octubre de 2026 a las 14:45 EST y 18:45 GMT.

Los campeones del mundo se enfrentan a una Croacia herida

España llega en un estado de forma espectacular a su duelo con una Croacia que viene de recibir un duro correctivo ante Inglaterra en su último partido.

España parece impecable con De La Fuente

España suma ya 41 partidos invicta, ha ganado sus últimos 10 y lidera con solvencia esta competición con tres victorias en tres encuentros. Fue claramente superior a Chequia en su último partido y se impuso por 3-1 gracias a los goles de Lanmine Yamal, Rodri y Mikel Merino.

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Un día negro para Croacia

La derrota por 7-0 de Croacia a manos de Inglaterra fue la peor de su historia en un partido internacional masculino. Tras sufrir dos duras derrotas consecutivas, Croacia ocupa ahora la tercera posición del Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League. El equipo de Slaven Bilic difícilmente podría tener una prueba más exigente que un enfrentamiento contra los campeones del mundo a continuación, pero eso es lo que le espera. La derrota por 4-1 ante España en el duelo de ida difícilmente le dará confianza.

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Datos clave

Croacia ha encajado 2 o más goles en cinco de sus últimos seis enfrentamientos con España.

Posibles onces

Croacia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

España (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

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Noticias de los equipos y plantillas

Croacia está dirigida por Slaven Bilic, aunque por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones. Se espera que se añadan actualizaciones más cerca del inicio del partido.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, tampoco tiene por ahora noticias confirmadas sobre el equipo. Dean Huijsen participó en el anterior enfrentamiento en Sevilla y ha hablado sobre su regreso al panorama internacional tras quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial. Las actualizaciones completas de la plantilla llegarán a medida que se acerque el partido.

Forma

Croacia afronta este partido tras haber ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con una derrota adicional que completa una secuencia irregular. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante España en Sevilla, y antes de eso venció a Chequia por 2-1 en la Nations League. Su recorrido en el Mundial incluyó victorias sobre Ghana y Panamá, pero fue eliminada por Portugal en octavos de final. A lo largo de esos cinco partidos, Croacia marcó siete goles y encajó nueve, lo que refleja a un equipo con capacidad ofensiva, pero propenso a los errores defensivos ante rivales de máximo nivel.

España ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue ese triunfo por 4-1 sobre Croacia, y antes de eso derrotó a Inglaterra por 3-2 en la jornada inaugural de la Nations League. El recorrido en el Mundial previo a esta campaña incluyó victorias sobre Bélgica, Francia y Argentina en la final, con España encajando solo dos goles en esos cinco encuentros, ambos en la Nations League. Es una secuencia que subraya tanto su calidad ofensiva como su organización defensiva.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo hace solo unos días, cuando España ganó 4-1 en Sevilla en la Nations League. Si se repasan los últimos cinco cara a cara, España tiene una ventaja clara, con resultados que incluyen una victoria por 3-0 en la Eurocopa 2024 y un triunfo por 5-3 en la Eurocopa 2020 tras la prórroga. La única victoria de Croacia en esta serie reciente llegó en un partido de la Nations League en noviembre de 2018, cuando derrotó a España por 3-2. Un posterior enfrentamiento de la Nations League en junio de 2023 acabó 0-0, el único empate de la secuencia.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 W W W 2 Inglaterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 W W L 3 Croacia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 L L W 4 Chequia CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, España ocupa actualmente el liderato de la tabla mientras que Croacia es tercera, por lo que este partido es un duelo directo con implicaciones importantes para el desarrollo del grupo.