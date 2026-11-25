Cómo ver el Croacia sub-17 vs Cuba sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 26 nov 2026 - 11:00

Croacia sub-17 se enfrenta a Cuba sub-17 en el Grupo F del Mundial sub-17. Aún no se ha confirmado la sede del partido.

Croacia llega como segunda de grupo y en un buen momento ofensivo. Venció por 4-0 a Tayikistán sub-17 el 23 de noviembre, después de empatar 1-1 con Senegal sub-17 tres días antes.

Aquella victoria también prolongó su buena racha. Croacia marcó cuatro goles ante Kosovo sub-17 en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa este mismo mes y ha dejado su portería a cero en dos de sus últimos cinco partidos.

Cuba ha tenido un comienzo mucho más difícil. Ocupa la cuarta posición del Grupo F tras encadenar dos derrotas en el torneo.

La primera fue un 5-3 ante Tayikistán sub-17 el 20 de noviembre. Después cayó por 9-0 frente a Senegal sub-17 el 23 de noviembre, por lo que ha encajado 14 goles en dos partidos.

Se espera que Croacia aproveche su buen momento, mientras que Cuba necesita reaccionar pronto para evitar una tercera derrota consecutiva. Esto es lo que sabemos sobre cómo y cuándo ver el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Croacia sub-17 vs Cuba sub-17, incluido el canal de televisión y las opciones de streaming. Actualizaremos esta página cuando los titulares de los derechos confirmen la cobertura.

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