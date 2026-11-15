Croacia: Modric juega los 90 minutos en la victoria por 2-1 ante la República Checa

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En el Opus Arena de Osijek, en Croacia, la selección de Luka Modric recibió a la República Checa de Santi Denia. Ambas selecciones llegaban al partido con 3 y 0 puntos, respectivamente, por lo que ya estaban fuera de los dos primeros puestos y solo se disputaban el acceso a los play-outs para evitar el descenso directo.

Al final, los anfitriones se llevaron la victoria y, tras un partido muy igualado y disputado, lograron imponerse por 2-1. Cabe destacar los 90 minutos que jugó el incansable centrocampista del Milan.