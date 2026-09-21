Croacia, el seleccionador sobre Modric: "Con él, el Milan juega más vertical, no os engañéis pensando que es un fútbol aburrido"

Slaven Bilic ha vuelto al banquillo de Croacia y arranca de nuevo con Luka Modric: el experimentado centrocampista del Milan ha sido convocado para los próximos compromisos contra la República Checa, España, Inglaterra y de nuevo España. Estas fueron sus palabras sobre el centrocampista del Milan, que en verano decidió seguir con su carrera tanto en el Milan como en la selección: "Todos estamos felicísimos de que siga. Su deseo y su pasión por la selección nunca han estado en duda. Su fama nació precisamente porque se preguntaba continuamente si iba a jugar. Es la última persona que querría 'desganarse', tanto en el club como en la selección. El Milan no juega igual con él o sin él. Es importante para ellos, pero también es importante para nosotros. Para jugar con calma, hace falta Modric. Esa es su fortaleza, sobre todo ahora que juega de una manera diferente. Frenar al rival, controlar el juego. Era evidente que el Milan se atascaba y perdía estabilidad cuando él salía. Luka tiene un gran impacto en el ritmo de juego. No os engañéis pensando que es un fútbol aburrido. Con Modrić, el Milan juega mucho más vertical", palabras recogidas por Sportske Novosti.



