Cómo ver el Croacia-Chequia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

Croacia recibe a Chequia en el Opus Arena de Osijek, en el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League de la UEFA. Ambos equipos llegan necesitados de puntos, aunque se encuentran en extremos opuestos de la clasificación.

La Croacia de Slaven Bilic ha perdido cuatro partidos consecutivos en esta edición de la Nations League, una racha que incluye una goleada por 7-0 ante Inglaterra y una derrota por 4-1 frente a España. Su permanencia en la Liga A está ahora seriamente amenazada, y ganar en casa al colista del grupo es lo mínimo que necesita para mantener vivas sus esperanzas de salvación.

El resultado del jueves contra Inglaterra en Wembley fue especialmente perjudicial. Croacia empató por medio de Petar Sucic en el minuto 59, antes de que Harry Kane transformara un penalti decisivo cinco minutos después y acabara con cualquier esperanza de remontada. El equipo de Bilic fue el más peligroso en el tramo final, pero no logró marcar un segundo gol.

Chequia llega a Osijek tras perder sus cinco partidos de grupo, en los que ha encajado 10 goles y solo ha marcado uno. El equipo de Santi Denia cayó por 2-0 ante España en Praga el jueves y terminó el encuentro sin disparos a puerta, pese a enfrentarse a una Roja con muchas rotaciones.

Chequia se ha visto superada en todos los encuentros de este grupo. Inglaterra la derrotó por 3-0 y 2-0 en partidos anteriores, y España ha sumado los seis puntos posibles ante ella sin apenas encontrar resistencia.

Con el primer puesto ya en manos de Inglaterra o España antes de su enfrentamiento del domingo en Madrid, este partido tiene una importancia real en la lucha por evitar el descenso. Croacia necesita ganar para tener opciones de mantenerse en la categoría; Chequia necesita puntuar para no terminar la fase de grupos sin un solo punto.

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