Croacia arremete contra la FIFA y exige una respuesta oficial sobre la polémica del partido contra Portugal

Tras la eliminación ante Portugal en un partido con decisiones arbitrales polémicas, la Federación Croata ha criticado a la FIFA y amenaza con llevar el asunto más lejos para obtener explicaciones.

La selección balcánica cayó 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Las polémicas arbitrales en torno al Mundial de 2026 no cesan: apenas unas horas después de la acalorada polémica suscitada por el caso de Folarin Balugun, delantero de la selección estadounidense, ha surgido un nuevo caso que ha desatado un amplio debate, lo que aumenta la presión sobre la FIFA.

Ahora le toca a Croacia, que cree que se le privó de la clasificación por decisiones arbitrales «incomprensibles», según Foot Mercato.

El gol anulado del defensa Josko Gvardiol tras la intervención del VAR ha desencadenado la protesta.

La FIFA argumentó que un sensor en el balón detectó que el cabello de Igor Matanović tocó el balón, por lo que se marcó fuera de juego y se anuló el gol del empate; no obstante, este argumento no convence a Croacia.

Las críticas por las repetidas polémicas arbitrales vuelven a poner a la FIFA en el punto de mira. La Federación Croata ha presentado una queja oficial y no descarta otras acciones.

En una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la Federación Croata no solo cuestionó las decisiones del árbitro noruego Espen Eskas, sino también el proceso detrás de ellas.

El portavoz de la Federación, Tomislav Pakak, lo resumió así: «La Federación Croata de Fútbol ha enviado una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que expresamos nuestra profunda decepción y desacuerdo con el resultado del partido contra Portugal, no por las decisiones arbitrales en sí —pues eso se puede debatir tras cada partido—, sino por los procedimientos que condujeron a dichas decisiones. En primer lugar, creemos que el protocolo del VAR se aplicó de forma errónea en el penalti a Portugal y que el árbitro no debería haber revisado el vídeo».

Además, en el gol del empate de Javiardiol, se marcó fuera de juego a Bašalić por una entrada inexistente de Matanović, pese a que el sensor indicaba lo contrario».

La Federación Croata no se conforma con protestar y pide una respuesta oficial de la FIFA sobre el procedimiento.

Considera que este uso de la tecnología sienta un peligroso precedente y abre la puerta a impugnaciones más amplias de las decisiones arbitrales.

Tomislav Pakak insistió: «Es un uso indebido de la tecnología que no beneficia a nadie».

Concluyó: «Nuestro mensaje no borra el dolor de jugadores y aficionados, pero es clave alertar a la FIFA y exigir una explicación detallada de cada decisión».