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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Criticó a los jugadores y les dio las gracias... Donis explica por qué se despidió temprano del Mundial

Cabo Verde vs Arabia Saudí
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La selección saudí quedó eliminada del Mundial en la fase de grupos

El seleccionador griego Georgios Donis habló con sus jugadores tras la eliminación del Mundial.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

En la rueda de prensa posterior, Donis admitió: «Tuvimos problemas para crear ocasiones y el rival dispuso de oportunidades claras de gol».

Añadió: «Cuando jugamos así y no controlamos el ritmo, nos cuesta marcar la diferencia».

«He visto la voluntad de los jugadores y sus ganas de ganar, pero nos ha costado crear ocasiones y controlar el partido, y así no se puede ganar».

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En el vestuario les recordé que ha sido un mes duro y que lo dimos todo.

Y añadió: «No hemos logrado nuestro objetivo porque, ante rivales de nuestro nivel, no rendimos bien. Ha sido un camino difícil; agradezco a los jugadores y me hubiera gustado ofrecer un mejor rendimiento».

Sobre si pensaron en los próximos torneos durante el Mundial, respondió: «No, nos centramos en los entrenamientos y en afrontar cada partido».

Reconoció que la presión fue clave y que, tras calmarse, analizarán lo ocurrido.

También probamos que Sultan Mandash jugara por la banda, pues es fuerte en los duelos individuales.

Concluyó: «No pudimos controlar el partido, llegamos al segundo tiempo sin marcar y nuestra delantera no rindió, lo que complicó todo».

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