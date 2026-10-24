Lennart Karl aún está algo lejos de su mejor nivel de la pasada temporada en el Bayern de Múnich. Max Eberl salió en defensa del supertalento en la rueda de prensa del sábado, antes del partido a domicilio contra el SC Friburgo, y contradijo así, aunque fuera de forma indirecta, al patriarca del Bayern Uli Hoeneß.

«Lo que le está pasando a Lenny es un proceso completamente normal para un joven profesional. Todo el mundo, quizá también Lenny, espera que las cosas sigan siempre como fueron la temporada pasada», explicó Eberl, para quien la situación es «completamente normal».

Por eso, aseguró que apoyarán a Karl «en este proceso», ya que «estamos convencidos de que volverá a alcanzar ese nivel. Pero sufrió la lesión, se perdió el Mundial y, por supuesto, eso afecta a un jugador. Pero, como he dicho, para nosotros es un proceso completamente normal».

¿Qué dijo Uli Hoeneß sobre Lennart Karl?

Antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Karl era considerado una gran promesa como entrenador en la selección alemana y ya figuraba en la convocatoria definitiva. Sin embargo, antes del exigente ensayo contra Estados Unidos, uno de los coanfitriones, sufrió una rotura de un haz muscular durante un entrenamiento y se perdió el torneo.

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Mientras Eberl adopta una postura comprensiva con el joven de 18 años, Hoeneß había anunciado recientemente en Welt am Sonntag que quería hablar con franqueza con Karl. «Me he propuesto mantener una conversación seria con él», afirmó el dirigente de 74 años. «No sé, por ejemplo, si a Lennart Karl le hace bien que siempre se le trate con tanto cariño».