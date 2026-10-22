«Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y, al intentar recuperar el balón, dejar a veces espacios a la espalda. Pero, si les das espacio a equipos así (como el Como, N. de la R.), ganan cada vez más confianza», dijo Fernandes tras la goleada sufrida el miércoles por la noche.

Al centrocampista le corresponde «al entrenador y a su cuerpo técnico» analizar lo ocurrido, aunque dejó entrever que le gustaría una forma de jugar más activa: «A veces hay que ser más valientes cuando estás bajo presión. Hay que asumir el riesgo de presionar arriba y ponérselo difícil al rival», afirmó Fernandes.

El rival de la Serie A, en el que destacó el mediapunta Nico Paz con un doblete, le dio una lección al United: «Uno de sus centrales me marcó en nuestro campo. Nosotros también deberíamos haberlo hecho como equipo, pero no lo conseguimos. Si a un equipo así, que juega con muchos pases cortos por el centro, le dejas demasiado espacio y tiempo, te hace daño por las bandas», explicó Fernandes.

El Como se había adelantado en el minuto 2 por medio de Paz y Tassos Douvikas amplió la ventaja poco después del descanso (49). Paz volvió a marcar en el minuto 57 para dejar el partido prácticamente sentenciado y, con el gol de Jacobo Ramon que puso el 4-0 provisional (76), quedó definitivamente resuelto. El United solo pudo marcar el gol del honor, obra de Joshua Zirkzee en el tiempo añadido.

Próximos partidos MUN Premier League 10:00 BOU

Bruno Fernandes fue sustituido en Como, algo poco habitual

«No es la primera vez que nos pillan desprevenidos y el rival marca pronto», lamentó Fernandes. También fue autocrítico con su actuación y la de sus compañeros: «Apenas presionamos al jugador que tenía el balón, apenas hicimos buenos movimientos con balón, casi nada nos salió bien». El portugués fue sustituido, algo poco habitual: en el minuto 67 entró en su lugar Zirkzee, que acabaría marcando.

Getty Images

Mientras tanto, la situación del entrenador Carrick, que en enero tomó el relevo de forma inicialmente interina tras la destitución de Ruben Amorim y pudo quedarse gracias al buen tramo final de la pasada temporada, es cada vez más delicada después del mal comienzo de la presente campaña. En la Premier League, el United solo ha sumado siete puntos en sus primeros siete partidos y corre el riesgo de perder pronto el contacto con los cuatro primeros puestos. En la Champions League, la debacle en Como supuso ya la segunda derrota en tres partidos, después de que los ingleses también perdieran ante el Atlético de Madrid (0-2). Su única victoria llegó en el estreno frente al debutante Sabah FK (4-0).

Según informaciones de medios ingleses, el puesto de Carrick corre ya un serio peligro. El miércoles por la noche, el técnico de 45 años declaró: «Es más que decepcionante. Asumo el 100 % de la responsabilidad por todo el equipo y por su actuación». ¿Sigue sintiendo el respaldo de la directiva del club? «No se trata de mí, sino de asimilar el partido y analizar cómo fue. Creo que eso es lo más importante ahora mismo», dijo a TNT Carrick, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2028.