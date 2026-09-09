Los dos atacantes llegaron en el verano de 2025 al entonces campeón de la Premier League por un total de 270 millones de euros, pero no cumplieron con las altas expectativas. Para Murphy, que en su día jugó cinco años en el Liverpool y ganó con el club, entre otras cosas, la Copa de la UEFA, Wirtz e Isak no son, sin embargo, la razón de las actuaciones irregulares del Liverpool.

Que ambos no sean tan buenos en la presión "no tiene gran importancia", especialmente en los partidos en casa, teniendo en cuenta la posesión habitualmente alta de los Reds. Para Murphy, en cambio, está claro: "El mayor problema del Liverpool es que los laterales no son lo bastante buenos".

Con ello, Murphy se refería a Milos Kerkez (22) en la izquierda y a Jeremie Frimpong (25) en la derecha. Ellos también fueron fichados hace algo más de un año por mucho dinero. "Tampoco van a mejorar, no lo llevan dentro", sentenció Murphy en talkSPORT: "Trabajan duro, pero el nivel de sus centros y la toma de decisiones en el último tercio del campo son débiles".

La diferencia con la histórica pareja de laterales formada por Andy Robertson (32, Tottenham Hotspur) y Trent-Alexander Arnold (27, Real Madrid) es llamativa: "Son dos de los mejores que existen cuando se trata de asistencias, calidad y de dar el pase decisivo. Ahora han fichado a dos laterales que no pueden igualar eso".

En defensa, ambos son "correctos" y "van a 100 millas por hora", pero en el juego hacia adelante hay carencias considerables. Y eso, de cara al futuro, acabará siendo un problema para el equipo del nuevo entrenador Andoni Iraola (44): "Los mejores equipos del mundo tienen laterales excelentes, porque los rivales cierran el centro y entonces queda espacio en las bandas. Los laterales tienen el balón muy a menudo, pero Frimpong y Kerkez no disponen de la calidad para romper a otros equipos".

¿Cuánto costaron Milos Kerkez y Jeremie Frimpong al Liverpool?

Las críticas a las dos estrellas mencionadas no son nuevas. El excompañero de Murphy Jamie Carragher (48) cargó hace poco contra Kerkez y llamó al húngaro, por su forma de jugar a veces aparentemente alocada, "el Darwin Núñez de los laterales". Y el exdelantero de la Premier League Gabriel Agbonlahor (39) ya aconsejó a Iraola que mandara al habitual centrocampista Milos Kerkez (25) al lado derecho por Frimpong. Eso ya lo había hecho en varias ocasiones el exentrenador Arne Slot (47) la temporada pasada.

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Kerkez está viviendo su explosión bajo las órdenes de Iraola en el AFC Bournemouth y costó cerca de 47 millones de euros de traspaso. Desde entonces, con la camiseta del Liverpool suma dos goles y dos asistencias en 51 partidos. El balance de Frimpong desde su llegada procedente del Bayer Leverkusen por 40 millones de euros apenas es mejor: el asistente tan destacado en la Bundesliga (77 participaciones de gol en 190 encuentros) presenta dos goles y dos tantos y dos asistencias en 37 partidos.