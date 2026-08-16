El marroquí Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, lamentó las condiciones en las que se disputó el partido ante el Lens, en la Supercopa de Francia, al considerar que los parisinos no jugaron en un entorno completamente neutral.

El Saint-Germain perdió (1-0) ante el Lens con diez jugadores, la noche de este domingo, en el estadio Bollaert, feudo de este último, con lo que el subcampeón de la liga francesa se coronó con la Supercopa.

Hakimi (27 años) declaró al canal "Ligue 1+": "Dimos lo mejor de nosotros para ganar y controlamos por completo el desarrollo del partido, pero hubo circunstancias que escaparon a nuestro control".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Jugar en un terreno como este, no neutral, y sin nuestra afición... Deberíamos haber jugado en las mismas condiciones. Hoy sentí como si fuera un partido de la liga francesa. Esto no son excusas".

El internacional marroquí también señaló que el calendario de partidos del Paris Saint-Germain y su preparación para este encuentro no fueron los ideales.

Y prosiguió: "Jugamos finales en terreno neutral, y ahora jugamos fuera de casa. Pero seguiremos trabajando de cara a lo que viene".

Y completó: "Algunos jugadores se perdieron los entrenamientos y llegaron tarde, y jugamos un partido el miércoles (la Supercopa de Europa), y necesitábamos descansar. Tenemos que seguir trabajando de cara a los próximos partidos".