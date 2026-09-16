Crítica mordaz: Kroos se burla de un trío de la selección de Alemania

Toni Kroos, exestrella del Real Madrid, no pudo contenerse y lanzó una dura crítica al trío formado por Jamal Musiala, Florian Wirtz y Aleksandar Pavlovic durante una charla sobre el anuncio de la lista de convocados del entrenador Jürgen Klopp, que se dará a conocer mañana jueves.

En el pódcast «Einfach Mal Luppen», que presenta junto a su hermano Felix, el campeón del Mundial de 2014 bromeó acerca de los jugadores que podrían aparecer en la lista para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, y el reto consistía en nombrar a tres jugadores que no hubieran participado en el último Mundial.

Según recogió el diario «As», Kroos sorprendió a todos con una respuesta sarcástica: «He señalado a tres jugadores que no participaron en el Mundial: Pavlovic, Wirtz y Musiala».

Los tres estaban en realidad dentro de la selección alemana en el torneo, por lo que Felix tardó unos segundos en comprender la indirecta de su hermano y respondió: «¿Qué? ¿Qué? ¿En qué Mundial no participaron?», preguntó antes de asimilar la broma: «¿Porque no se les notó o qué?».

Toni Kroos aludía al flojo rendimiento del trío durante el torneo en el que Alemania quedó eliminada en dieciseisavos de final a manos de Paraguay.

Tras la provocación, Kroos nombró a tres jugadores que cumplían las condiciones planteadas por su hermano y a quienes le gustaría ver en la primera lista de Klopp: Tom Bischof y Lennart Karl, ambos del Bayern Múnich, y Said El Mala, la joven promesa del Colonia.

Por su parte, Felix Kroos eligió a Jan-Aurel Bisseck, Kevin Schade y Grischa Prömel.

La selección alemana disputará próximamente cuatro partidos en la Liga de Naciones de la UEFA ante los Países Bajos, Grecia (dos veces) y Serbia.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora