Las leyendas de Portugal y Croacia, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, se reunieron tras la eliminación de sus selecciones en el Mundial 2026.

Croacia cayó 2-1 ante Portugal en la ronda de 32, y la selección lusa perdió 1-0 contra España en octavos.

Aunque el Mundial sigue, varios jugadores ya disfrutan de vacaciones tras la eliminación de sus selecciones. Este es el caso de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, vistos en las últimas horas disfrutando de su tiempo libre en las playas de la Costa Brava (Cataluña, España).

Según «Mundo Deportivo», ambos, junto a Pepe —excompañero en el Real Madrid—, se alojan en un hotel frente al mar.

Aunque han pasado varios años desde que compartieron vestuario en el Real Madrid, su amistad sigue intacta.