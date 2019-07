Cristiano Ronaldo, sobre el Barcelona: ¿Cuánto dinero ha invertido en los últimos cinco años y no ha ganado la Champions?

El portugués habló también de su presente en la Juventus, de lo que extraña al Real Madrid y hasta de Neymar.

Con motivo de la entrega del Marca Leyenda, Cristiano Ronaldo volvió a Madrid y dialogó con el medio organizador del evento. Entre tantas declaraciones, hasta se animó a darle un palito al : “¿Cuánto dinero ha invertido en los últimos cinco años y no ha ganado la Champions?”

Cristiano Ronaldo: "Me dio pena irme del Real Madrid"

El artículo sigue a continuación

El portugués, además, se refirió a su presente en la , opinando sobre las intenciones de su nuevo entrenador, Maurizio Sarri, quien quiere darle más libertad en el campo de juego. “Es una manera de expresarse, pero obviamente que no será así porque hay un concepto de equipo y tengo un trabajo”, resaltó el delantero. Y dio luego más explicaciones: “Voy a hacer lo mismo que hacía en el Madrid o en mi primer año en la Juve o en la Selección. Voy a defender, cerrar espacios, siendo un atacante con libertad, pero con labores defensivas porque sólo un equipo con todos puede ganar cosas importantes”.

Sobre las sensaciones de volver a Madrid, Cristiano se mostró conmovido. “Fueron nueve años viviendo aquí, una parte de mi historia fue en Madrid, y no hablo sólo de fútbol porque eso todo el mundo lo sabe, sino de relaciones en general”, explicó, subrayando también que “son muchas historias que no se pueden borrar porque el pasado no se apaga”. Y agregó: “Por eso, sigo teniendo casa aquí, vengo aquí de vez en cuando, estoy haciendo el hotel, la clínica de pelo, gimnasios, amigos también. Es una ciudad que me encanta y siempre voy a venir. No descarto para nada vivir aquí algún día”.

Por otra parte, el luso quiso dar también una opinión sobre el futuro de Neymar: “Es un gran jugador y me llevo muy bien con él. Hemos grabado juntos hace poco. Se habla mucho de él, para Madrid, Barça, Juve... Es el trabajo de la prensa porque hay que vender, pero pienso que se va a quedar en París y, si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho, que no tenga lesiones... Al margen de donde juegue, que se cuide y no tenga lesiones, eso es lo que deseo para él”.