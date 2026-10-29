El Al Nassr anunció su alineación titular para enfrentarse al Al Khaleej esta noche de jueves, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un partido en el que el conjunto de Riad busca sumar tres nuevos puntos y mantener la presión sobre el Al Hilal, líder de la clasificación.

El Al Nassr disputa el encuentro bajo las órdenes de su entrenador Ange Postecoglou, apoyándose en el portugués Cristiano Ronaldo y el senegalés Sadio Mané en la línea ofensiva, junto al portugués João Félix y Abdullah Al Hamdan, mientras que el Al Khaleej busca lograr un resultado positivo ante un rival que compite por la cima de la liga.

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El Al Nassr afronta el enfrentamiento ocupando el segundo lugar en la tabla de la Liga Roshn con 25 puntos en 10 partidos, tras lograr 8 victorias y un empate frente a una derrota, mientras que el Al Khaleej llega en el décimo puesto con 12 puntos, obtenidos de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Los cambios del Al Nassr respecto al partido ante el Al Faisaly

La alineación del Al Nassr presentó cambios en comparación con el partido anterior ante el Al Faisaly, que terminó con victoria del conjunto de Riad por 3-1, ya que Ângelo Gabriel aparece en el once titular en lugar de Sami Costa, mientras que Ayman Yahya parte de inicio en lugar de Awad Aman, y Mohamed Simakan juega en lugar de Abdulelah Al Amri. Estos cambios quedan pendientes de cotejarse con la lista oficial publicada por el club antes de confirmarse definitivamente.

• Portería: Bento Matheus.

• Línea defensiva: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya.

• Línea media: Abdullah Al Khaibari, Ângelo Gabriel, Abdullah Al Hamdan, João Félix.

• Línea de ataque: Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.