Cristiano Ronaldo se desquita y grita dos palabras muy claras a la cámara tras el partido entre Portugal y Uzbekistán

Cristiano Ronaldo afirma haber vuelto por completo tras el Portugal-Uzbekistán (5-0). A sus 41 años, marcó dos goles y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales.

A los 6 minutos abrió el marcador y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales distintos. Después firmó el 3-0 y buscó el hat-trick sin éxito.

Pese a ello, se mostró satisfecho y, nada más terminar el partido, tomó la cámara y gritó: «¡I’m back, I’m back!».

Con este doblete, respondió a sus críticos tras el decepcionante 1-1 ante la República Democrática del Congo.

«Esto muestra que los últimos días le han afectado», comenta Ronald de Boer en el estudio de la NOS. «Podría haber marcado cuatro, pero es un buen comienzo».

«Espero que le dure aún más tiempo», concluye De Boer. «Su mentalidad también inspira al equipo», añade Khalid Boulahrouz. «Vuelve a arrastrarles consigo; en realidad, se ven un poco obligados a buscarlo».

Con cuatro puntos tras dos jornadas, Portugal necesita cerrar la fase de grupos ante Colombia, que esta noche buscará su segundo triunfo contra la República Democrática del Congo.