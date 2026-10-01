Cristiano Ronaldo se arriesga a una suspensión de varios meses

Cristiano Ronaldo se expone a una dura sanción después de abandonar la selección portuguesa. El delantero, de 41 años, dejó el miércoles la concentración de Portugal en Dinamarca tras la escalada de la situación en torno al seleccionador Jorge Jesus.

Según el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Ronaldo puede ser sancionado con una suspensión de hasta seis meses por su acción. También podría enfrentarse a una multa económica.





Ronaldo decidió abandonar el miércoles la delegación portuguesa en Dinamarca. Eso ocurrió después de que Jorge Jesus se pronunciara con dureza durante una rueda de prensa sobre su relación con la estrella.

Después, Ronaldo habría mantenido una conversación con Pedro Proença, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Acto seguido, abandonó la concentración.

El delantero dejó claro más tarde que quiere dar más explicaciones sobre su decisión en otro momento. Por ello, ya es seguro que no jugará el jueves en el partido de Portugal contra Dinamarca en Copenhague.

La salida puede tener consecuencias para Ronaldo. En el reglamento disciplinario de la FPF se establece que un jugador convocado no puede abandonar ni ausentarse sin una razón válida de un entrenamiento, partido u otra actividad de la selección nacional.

Según el reglamento, eso conlleva una suspensión de entre uno y seis meses. Además, puede imponerse una multa de entre 500 y 1.000 euros.



