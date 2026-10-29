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Cristiano Ronaldo ha sido elegido «Balón de Oro de todos los tiempos» tras una votación popular para conmemorar el 70.º aniversario del prestigioso galardón. El delantero del Al Nassr superó a su histórico rival Lionel Messi en esta distinción simbólica, después de que los aficionados eligieran su triunfo de 2008 con el Manchester United como el más destacado de todos.

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Ronaldo se lleva el Balón de Oro definitivo

Ronaldo ha sumado otro reconocimiento extraordinario a su legendaria carrera al ser elegido «Balón de Oro de todos los tiempos». El jugador de 41 años recibió esta distinción simbólica para celebrar el 70.º aniversario del prestigioso premio individual.

El galardón se decidió mediante una votación popular en la que aficionados al fútbol de todo el mundo pudieron elegir a su ganador definitivo. La victoria de Ronaldo consolida aún más su condición de una de las figuras más emblemáticas de la historia de este deporte. Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, recibió un reconocimiento especial por su increíble triunfo de 2008.

La estrella portuguesa dedica el premio a los aficionados

Tras recibir este reconocimiento singular, el delantero del Al Nassr recurrió a las redes sociales para expresar su agradecimiento. No quiso dejar de destacar el papel fundamental de los aficionados en la consecución de esta última distinción.

El veterano atacante publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para celebrar el hito. Quería compartir el momento histórico con su enorme comunidad de seguidores de todo el mundo.

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«¡El fútbol pertenece a los aficionados!», escribió Ronaldo. «Gracias a todos los aficionados del mundo. El Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro».

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Supera a Messi en la votación popular

En la votación popular, Ronaldo se impuso por un estrecho margen a Messi, su rival de toda la vida, para hacerse con el reconocimiento al mejor de todos los tiempos. Ambos han dominado el panorama del Balón de Oro durante más de una década y han protagonizado la rivalidad individual más famosa de la historia del fútbol.

Los votantes acabaron eligiendo la campaña de Ronaldo en 2008 por delante de la histórica victoria de Messi en el Balón de Oro de 2012. En la temporada 2008, Ronaldo lideró al Manchester United hasta un magnífico doblete de Premier League y Champions League.

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La atención vuelve a centrarse en los éxitos en Arabia Saudí

Con esta victoria simbólica en su poder, Ronaldo volverá a centrarse en sus compromisos con el Al Nassr. El delantero sigue rindiendo a un alto nivel en la liga saudí pese a encontrarse en la recta final de su carrera. Mantiene la ambición de sumar más trofeos con su equipo y alcanzar la cifra de 1.000 goles antes de decidirse finalmente a colgar las botas.