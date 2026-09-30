Cristiano Ronaldo se ha pronunciado después de que se conociera la noticia de que ha abandonado la concentración de Portugal. La superestrella asegura, entre otras cosas, que en el futuro explicará más sobre las razones detrás de su decisión. Por ahora no está claro si la carrera internacional de la leyenda del fútbol ha terminado ya de forma definitiva.

Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus llevan varios días enfrentados. El delantero tuvo que permanecer los noventa minutos en el banquillo ante Noruega (victoria por 1-2) y se mostró visiblemente indignado por ello. También decidió no agradecer el apoyo a los aficionados visitantes desplazados.

Posteriormente, Ronaldo viajó con la selección a Dinamarca, donde el jueves está programado el siguiente duelo de la Nations League. Sin embargo, Ronaldo no se entrenó el miércoles con el grupo y ya ha partido hacia Madrid.

«No se ha negado a entrenar. A Ronaldo no le pasa nada», comenzó diciendo primero Jesus. Las palabras que pronunció a continuación son, según MARCA, presumiblemente la razón de la decisión del delantero de 41 años.

«Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije a Ronaldo que no iba a jugar. Te siento en el banquillo. Si te necesito 30 minutos, juegas; si no, no. Ningún jugador puede hacerme cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el mundo del fútbol. Ningún presidente. Nunca, absolutamente nadie».

Ronaldo ya ha reaccionado. «Después de la rueda de prensa de la selección y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección», escribe.

«A su debido tiempo contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que me han llevado a abandonar la selección, a la que siempre me he entregado por completo».

«Ahora ha llegado el momento de desear mucho éxito a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción», concluye Ronaldo.



