Cristiano Ronaldo responde directamente a Lionel Messi en Instagram: «Leo...»

Cristiano Ronaldo ha reaccionado en Instagram a la retirada de la selección de su «rival eterno», Lionel Messi. El portugués lo hizo en una publicación del argentino, en la que expresaba su agradecimiento por todos sus años con la selección nacional.

«Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que permanecerá para siempre», escribió Ronaldo en la publicación de Messi. «Tienes todo mi respeto por todo lo que has logrado con Argentina. Un abrazo».

Tanto Ronaldo como Messi acapararon titulares durante el último parón internacional. En el caso de Messi, por su anunciado partido de despedida como internacional la pasada noche ante Benín.

Ronaldo fue noticia de una manera más negativa. El portugués, de 41 años, abandonó la selección tras un conflicto con el seleccionador Jorge Jesus, publicó un largo comunicado en el que expresó su malestar y volvió a ponerse a disposición para el próximo parón internacional de noviembre.

«Ayer fue mi último partido y ya echo de menos vestir el azul y blanco», dice el mensaje de Messi al que respondió Ronaldo. «Sé que estoy tomando la decisión correcta. Ha sido un viaje increíble, lleno de felicidad y también de algo de tristeza, pero sé con certeza que ha merecido la pena».

«Y todavía tengo muchas cosas que decir. Me es imposible expresar en unas pocas palabras o en una publicación todo lo que siento. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me apoyó, especialmente en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba».

«Mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos, también fueron imprescindibles. No quiero olvidarme de Diego, que puso a nuestro país donde merecía estar y, como siempre digo, sé que nos ayudó estando aquí con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos», alude, por supuesto, a Diego Armando Maradona.

«Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando llegaba el momento de defender la camiseta de la selección. Y, por supuesto, gracias también a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera habríamos soñado con llegar tan lejos».

«Estoy agradecido. Os quiero muchísimo a todos, os echaré de menos y siempre os daré las gracias por estar a nuestro lado, a mi lado», concluye Messi.







