Cristiano Ronaldo está suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). El delantero de 41 años de Al-Nassr está siendo investigado disciplinariamente después de abandonar recientemente la concentración de la selección nacional tras un conflicto con el seleccionador Jorge Jesus. Aún no se sabe cuánto tiempo tendrá que permanecer de baja Ronaldo.

La federación portuguesa anunció el viernes 9 de octubre que se ha iniciado oficialmente un procedimiento disciplinario contra el capitán. El caso gira en torno a unos hechos que fueron comunicados a la federación el 7 de octubre. Ronaldo seguirá suspendido provisionalmente hasta que haya claridad sobre la sanción definitiva.

En un comunicado oficial, la FPF confirma que el departamento disciplinario decidió el 9 de octubre abrir una investigación sobre las posibles infracciones de Ronaldo. La federación subraya que el delantero ya estaba suspendido preventivamente de manera automática y que, entretanto, también se le ha impuesto una suspensión provisional adicional. Además, el caso ha adquirido carácter de urgencia.

El motivo de las medidas disciplinarias es la llamativa salida de Ronaldo de la concentración de Portugal. El veterano entró en conflicto con el seleccionador Jorge Jesus después de quedarse en el banquillo durante el partido internacional ganado por 2-1 ante Noruega. Según Ronaldo, el técnico le había prometido previamente que podría jugar aproximadamente media hora.

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Ronaldo sí tuvo que calentar durante ese partido, pero finalmente no dispuso de minutos. Por ello, el delantero sintió que no se le había tomado en serio y más tarde afirmó que Jesus tampoco había cumplido un segundo compromiso. Según Ronaldo, el seleccionador había prometido dar explicaciones públicamente sobre la situación durante una rueda de prensa.

Las tensiones aumentaron después hasta tal punto que Ronaldo decidió abandonar la concentración, incluso antes de que Portugal se enfrentara a Dinamarca. Más tarde, la estrella portuguesa publicó un extenso comunicado público en el que pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados. En él reconocía que su decisión de abandonar a la selección nacional no podía quedar sin consecuencias.

Curiosamente, en ese comunicado el propio Ronaldo reclamó una sanción adecuada. El capitán subrayó que precisamente su condición de referente es motivo para juzgar con severidad su actuación. Con ello dejó claro que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su marcha, pese a sus críticas a la forma de actuar de Jesus.

Según las normas disciplinarias de la Federación Portuguesa de Fútbol, Ronaldo podría recibir una suspensión de entre uno y seis meses, eventualmente combinada con una multa. Su reconocimiento de culpabilidad podría dar pie a una reducción de la sanción final, pero sobre eso todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva.