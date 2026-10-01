Rio Ferdinand y Piers Morgan han salido en defensa de Cristiano Ronaldo. La estrella de 41 años abandonó el miércoles la selección portuguesa tras un conflicto con el seleccionador Jorge Jesus y parece haber disputado ya su último partido internacional, aunque todavía no ha trascendido ninguna noticia oficial al respecto.

Ronaldo no jugó contra Noruega y no se lo tomó nada bien. El delantero no agradeció el apoyo a los aficionados desplazados tras el encuentro y el miércoles no se entrenó con el grupo de cara al siguiente duelo, este jueves por la noche ante Dinamarca.

Jesus subrayó en la rueda de prensa que, a la hora de decidir sus alineaciones, no mira en absoluto el estatus y que puede dejar a Ronaldo en el banquillo todo el partido sin ningún problema, como ya ocurrió en Oslo. Acto seguido, Ronaldo abandonó la concentración de Portugal.

Este jueves salieron a la luz las primeras informaciones de que el icónico dorsal 7 de CR7 será adjudicado de inmediato. Mientras tanto, ya se ha confirmado oficialmente que Rafael Leão jugará este jueves por la noche en Copenhague con el dorsal 7 y que Bruno Fernandes llevará el brazalete de capitán.

«Asqueroso, si es cierto», escribió el periodista Pies Morgan, que anteriormente realizó varias entrevistas exclusivas con Ronaldo, antes de que se hiciera oficial la noticia sobre el dorsal 7. «Después de todo lo que Cristiano ha hecho por Portugal... ¿Por qué demonios lo tratan así?»

«Ayer fue el cumpleaños de su padre, y jugó para su país al día siguiente de la muerte de su padre. Es vergonzoso ver este impactante desprecio hacia su mejor jugador», dijo Morgan.

Después de que la noticia se confirmara oficialmente, Morgan volvió a pronunciarse en X. «¡Qué capullo arrogante!», dijo en referencia al seleccionador. «Jesus nunca fue lo bastante bueno como para jugar con Portugal, y ahora disfruta humillando al mejor jugador de Portugal, Cristiano».

También Rio Ferdinand, que compartió durante años vestuario con Ronaldo en el Manchester United, cree que el atacante de Al-Nassr merece más respeto. «¿Dónde estaba Portugal antes de Cristiano Ronaldo? ¿Qué han hecho alguna vez? ¿Se habían clasificado siquiera para torneos? Y ya no digamos ganar algo.»

Portugal se ha clasificado en total nueve veces para un Mundial. Seis de esas clasificaciones llegaron después del debut de Ronaldo en agosto de 2003. El conjunto del sur de Europa también estuvo presente en 2002 (fase de grupos), 1986 (fase de grupos) y 1966, cuando Eusébio los llevó hasta el tercer puesto.

Portugal se clasificó para nueve ediciones de la Eurocopa y aquí también se da la circunstancia de que el país logró billete para la fase final seis veces después del debut de Ronaldo, y tres antes: en 2000 (semifinales), 1996 (cuartos de final) y 1984 (semifinales). Además, con Ronaldo, Portugal ganó sus primeros títulos: una Eurocopa (2016) y la Nations League en dos ocasiones (2019, 2025).

«Lo que me molesta es que mucha gente lo juzga por sus últimos tres o cuatro años», prosigue Ferdinand. «Sigue firmando cifras fantásticas para alguien de su edad. Da igual en qué competición sea, siguen siendo cifras fantásticas.»

«Creo que mucha gente tiene que echar la vista atrás... Mirad su etapa en la Juventus, lo que hizo allí. Su etapa en el Real Madrid. Y su etapa en el Manchester United. Es como si hubiera metido tres carreras en una. Tres carreras de clase mundial», concluye Ferdinand.



