Cristiano Ronaldo provoca una situación sin precedentes en Portugal: la política interviene

La ruptura entre Cristiano Ronaldo y la selección nacional ya ha llegado también a la política portuguesa. El Parlamento ha enviado un mensaje urgente a la federación de fútbol, según se desprende de los medios portugueses.

El miércoles por la noche, la disputa entre el seleccionador Jorge Jesus y Ronaldo alcanzó su punto álgido. La estrella decidió tomar su jet privado y abandonar la concentración, después de chocar con el seleccionador. Ronaldo hizo saber que «la verdad» saldrá a la luz.

O Jogo aseguró poco después que eso suponía el final de la carrera internacional de Ronaldo, pero ahora parece que la puerta vuelve a estar entreabierta. El diario español MARCA ya informó el sábado de que la federación portuguesa apuesta por una reconciliación entre Jesus y CR7.

Mientras tanto, varios medios portugueses escriben que la política también se está involucrando ahora en la situación. Según se informa, la federación de fútbol habría recibido el encargo de volver a reunir a Ronaldo y a Jesus. El encuentro debería celebrarse la próxima semana.

Ronaldo lleva ya más de veinte años siendo una de las caras más importantes de Portugal y, con sus actuaciones, tiene un enorme valor simbólico para el país. Además, una ruptura definitiva entre la superestrella y la selección nacional no solo tendría consecuencias deportivas, sino que, según las informaciones portuguesas, también puede perjudicar la proyección internacional del equipo y de la federación de fútbol.

Por ello, el primer ministro Luís Montenegro ya se habría puesto en contacto con las partes implicadas. También el Mundial de 2030, que se organizará en Portugal, España y Marruecos, hace que la situación sea especialmente delicada.

Ronaldo lleva años siendo uno de los mayores estandartes del fútbol portugués y también puede desempeñar un importante papel comercial y promocional en torno al Mundial.