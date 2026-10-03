¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1083928274.jpgTT
Siep Engelen
Traducido por

Cristiano Ronaldo provoca una situación sin precedentes en Portugal: interviene la política

Portugal
C. Ronaldo
J. Jesus

La ruptura entre Cristiano Ronaldo y la selección nacional ya ha llegado también a la política portuguesa. El Parlamento tiene un mensaje urgente para la federación, según se desprende de los medios portugueses. 

El miércoles por la noche, la pelea entre el seleccionador Jorge Jesus y Ronaldo alcanzó su punto álgido. La estrella decidió coger su jet privado y abandonar la concentración, después de enfrentarse al seleccionador. Ronaldo hizo saber que «la verdad» saldrá a la luz. 

O Jogo aseguró poco después que eso significaba el final de la carrera internacional de Ronaldo, pero ahora parece que la puerta vuelve a estar entreabierta. El diario español MARCA informó ya el sábado de que la Federación Portuguesa de Fútbol apuesta por una reconciliación entre Jesus y CR7. 

Mientras tanto, varios medios portugueses escriben que la política también se ha inmiscuido ya en la situación. Según se informa, la federación habría recibido el encargo de volver a reunir a Ronaldo y Jesus. La próxima semana debería celebrarse una reunión. 

Ronaldo lleva ya más de veinte años siendo una de las caras más importantes de Portugal y, con sus actuaciones, tiene un enorme valor simbólico para el país. Además, una ruptura definitiva entre la superestrella y la selección no solo tendría consecuencias deportivas, sino que, según las informaciones portuguesas, también podría dañar la proyección internacional del equipo y de la federación.

UEFA Nations League A
Portugal crest
Portugal
POR
Noruega crest
Noruega
NOR

Por ello, el primer ministro, Luís Montenegro, ya se habría puesto en contacto con los implicados. También el Mundial de 2030, que se organizará en Portugal, España y Marruecos, hace que la situación sea especialmente delicada. 

Ronaldo lleva años siendo una de las principales imágenes del fútbol portugués y también puede desempeñar un importante papel comercial y promocional en torno al Mundial.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google