Cristiano Ronaldo provoca una situación sin precedentes en Portugal: interviene la política

La ruptura entre Cristiano Ronaldo y la selección nacional ya ha llegado también a la política portuguesa. El Parlamento tiene un mensaje urgente para la federación, según se desprende de los medios portugueses.

El miércoles por la noche, la pelea entre el seleccionador Jorge Jesus y Ronaldo alcanzó su punto álgido. La estrella decidió coger su jet privado y abandonar la concentración, después de enfrentarse al seleccionador. Ronaldo hizo saber que «la verdad» saldrá a la luz.

O Jogo aseguró poco después que eso significaba el final de la carrera internacional de Ronaldo, pero ahora parece que la puerta vuelve a estar entreabierta. El diario español MARCA informó ya el sábado de que la Federación Portuguesa de Fútbol apuesta por una reconciliación entre Jesus y CR7.

Mientras tanto, varios medios portugueses escriben que la política también se ha inmiscuido ya en la situación. Según se informa, la federación habría recibido el encargo de volver a reunir a Ronaldo y Jesus. La próxima semana debería celebrarse una reunión.

Ronaldo lleva ya más de veinte años siendo una de las caras más importantes de Portugal y, con sus actuaciones, tiene un enorme valor simbólico para el país. Además, una ruptura definitiva entre la superestrella y la selección no solo tendría consecuencias deportivas, sino que, según las informaciones portuguesas, también podría dañar la proyección internacional del equipo y de la federación.

Por ello, el primer ministro, Luís Montenegro, ya se habría puesto en contacto con los implicados. También el Mundial de 2030, que se organizará en Portugal, España y Marruecos, hace que la situación sea especialmente delicada.

Ronaldo lleva años siendo una de las principales imágenes del fútbol portugués y también puede desempeñar un importante papel comercial y promocional en torno al Mundial.