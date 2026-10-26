Cristiano Ronaldo, preseleccionado por Jorge Jesus para la selección de Portugal pese a su sonado abandono de la concentración

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Cristiano Ronaldo ha sido incluido en la lista preliminar de Portugal para los próximos partidos de la Liga de Naciones pese a su sonado enfrentamiento con el seleccionador Jorge Jesus. La inclusión del veterano delantero llega tras un periodo polémico en el que abandonó la concentración de la selección durante el anterior parón internacional.

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La sorprendente inclusión del veterano capitán

Tras un mes de intensas especulaciones, Ronaldo ha sido incluido, para sorpresa de muchos, en la lista preliminar de Portugal para el parón internacional de noviembre. La estrella del Al-Nassr vuelve a entrar en los planes de la selección pese a su abrupta salida de la concentración en septiembre, que había suscitado serias dudas sobre su futuro a las órdenes de Jesus. El veterano delantero figura en una amplia lista preliminar junto a sus compañeros del Al-Nassr Joao Felix y Samu Costa.

El regreso del capitán cobra especial relevancia después de que abandonara airadamente la selección en septiembre. La tensión estalló cuando se quedó en el banquillo sin jugar ante Noruega en Oslo, lo que provocó un acalorado enfrentamiento con Jesus antes de que el delantero abandonara la concentración previo al partido contra Dinamarca.

Obstáculos disciplinarios y marco reglamentario

Portugal tiene previsto enfrentarse a Dinamarca en Braga antes de viajar a Cardiff para medirse a Gales en sus últimos partidos del Grupo A4 de la Liga de Naciones. Según informa O Jogo, la inclusión del capitán de 41 años apunta a un acercamiento entre el jugador y el cuerpo técnico, aunque no se espera que la convocatoria definitiva se anuncie hasta el viernes 6 de noviembre.

Aunque su marcha causó un gran revuelo en el país, la vía reglamentaria para el regreso de Ronaldo ha permanecido abierta. El Consejo de Disciplina de la FPF impuso al jugador una suspensión de 30 días, pero, como la sanción comenzó poco después del incidente, ya ha cumplido la mayor parte. La sanción expira oficialmente el 30 de octubre, por lo que podrá ser convocado cuando Jesus confirme la lista definitiva para los partidos de noviembre.

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En busca de más éxitos internacionales

Pese a las recientes fricciones, Ronaldo conserva una condición inigualable como icono nacional. A sus 41 años, ostenta el récord mundial de internacionalidades, con 234 partidos, y ha marcado la asombrosa cifra de 146 goles con su selección.

Entre sus logros figura haber liderado a Portugal hasta su primer gran título en la Eurocopa de 2016, además de conquistar la Liga de Naciones en 2019 y 2025. El peso de esa trayectoria hace que cualquier decisión de dejarlo fuera suscite un enorme interés público y mediático.

Un pleno de victorias asegura el pase a cuartos de final

Sobre el terreno de juego, Portugal ha firmado una trayectoria impecable: lidera su grupo con el máximo de 12 puntos y ya se ha asegurado la clasificación para los cuartos de final. Su campaña perfecta incluye una victoria por 1-0 ante Gales, un triunfo por 4-2 frente a Dinamarca y dos victorias consecutivas por 2-1 contra Noruega, una en casa y otra a domicilio.