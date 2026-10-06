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Bart DHanis
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Cristiano Ronaldo pone una exigencia tajante para regresar a la selección portuguesa

Portugal

Cristiano Ronaldo no volverá con Portugal mientras Jorge Jesus sea el seleccionador, según informó este martes por la tarde la delegación portuguesa de CNN.

La conmoción en torno a Ronaldo sigue acaparando la atención. El delantero estrella, de 41 años, abandonó prematuramente el jueves la concentración de Portugal para regresar al Al-Nassr.

Lo hizo porque no se habían cumplido determinados acuerdos con él. El seleccionador Jesus también le mandó calentar contra Noruega (victoria por 2-1) para después no darle entrada.

Posteriormente, Jesus aseguró en una rueda de prensa que no existía ningún conflicto con Ronaldo y que, a su juicio, no había actuado mal en este asunto.

Ronaldo no quedó nada contento con ello y, por eso, se marchó en su jet privado a Arabia Saudí. Después anunció en Instagram su despedida de la selección portuguesa.

La federación portuguesa y Jesus han intentado en los últimos días reconciliarse con el quíntuple ganador del Balón de Oro, pero sin éxito.

Según CNN, Ronaldo no jugará con Portugal mientras Jesus sea el seleccionador. En Portugal ven esta declaración como una forma rastrera de Ronaldo de provocar el despido del seleccionador.

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