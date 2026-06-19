¿Cristiano Ronaldo o Raphinha para tu selección del Mundial? Los aficionados dan su veredicto y no hay ni punto de comparación

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya empezó y los debates arden. ¿Raphinha o Cristiano Ronaldo? ¿A quién prefieres en tu equipo?

La FanZone de GOAL preguntó a cinco aficionados y cuatro eligieron sin dudar al extremo brasileño del Barcelona; solo uno defendió a Ronaldo. Lo que siguió fue el tipo de debate futbolístico sin filtros para el que se creó Internet.

«¿Por qué? ¿Por qué Ronaldo, tío?», llegó el primer golpe apenas un segundo después.

El único seguidor de Ronaldo no se echó atrás.

«Es Cristiano Ronaldo», respondió, como si el nombre bastara.

El grupo de Raphinha respondió: «Es solo el nombre», y la frase fue directa al grano.

El 4 contra 1 se intensificó cuando los hinchas de Raphinha soltaron lo que veían como un golpe definitivo: «Uno juega en Arabia Saudí, el otro en el Barcelona».

Ronaldo, de 41 años, juega en el Al-Nassr saudí, mientras Raphinha, de 29, acaba de ganar La Liga con el Barcelona y vive su mejor momento. El contraste es evidente, sobre todo a puertas del Mundial.

El seguidor de Ronaldo, sin embargo, optó por ver el panorama general.

«Este tipo ha jugado 25, 30, 50 años mejor que Raphinha», replicó, citando la extensa carrera de CR7.

Los seguidores de Raphinha no se amedrentaron.

«Pero hablamos de esta temporada», replicaron dos a la vez.

Era la respuesta correcta, y lo sabían: un Mundial se juega en el presente, no en el archivo.

Sin embargo, el seguidor de Ronaldo calculó mal el ambiente y sentenció: «Las mejores temporadas de Raphinha no igualan la peor de Ronaldo».

Hubo una pausa.

El principal seguidor de Raphinha repitió la frase despacio, con una ceja levantada y una sonrisa elocuente, burlándose de llamar a Raphinha «el mejor de todos los tiempos» para contraponerlo al legado de Ronaldo. El ambiente cambió. El debate había terminado.

«Mete las patatas fritas en la bolsa, tío».