El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, no fue el primer jugador en generar polémica sobre la validez de que se le adjudicara uno de sus goles en la Roshn Saudi League, ya que antes que él lo precedió una de las estrellas de su eterno rival, el Al Hilal.

El Al Nassr venció al Al Fayha por 3-1, en el partido que los enfrentó ayer viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majmaah, en la undécima jornada de la Roshn League.

El encuentro fue testigo del brillo de Cristiano Ronaldo, quien marcó el segundo gol del Al Nassr en el minuto 49, tras rematar de cabeza al fondo de la red un centro enviado por su compatriota João Félix desde un tiro libre.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales desataron una polémica, al considerar que el gol lo había marcado André Geraldes, defensa del Al Fayha, en propia puerta, y no la estrella portuguesa.

El diario saudí "Al Yaum" reveló una situación similar, ocurrida en la Roshn Saudi League hace dos temporadas, en la 2024-2025, cuya víctima fue el serbio Aleksandar Mitrović, delantero del Al Hilal en aquel momento.

El 14 de septiembre de 2024, el Al Hilal venció al Al Riyadh por 3-0, en el estadio Príncipe Turki bin Abdulaziz de la capital saudí, en la tercera jornada de la Roshn League, con un doblete de Mitrović y un gol de Salem Al Dawsari.

Y 16 días después del partido, concretamente el 30 de septiembre de 2024, la Liga Profesional Saudí anunció que el segundo gol del Al Hilal se adjudicaba a Yoan Barbet, defensa del Al Riyadh, en lugar de Mitrović.

La liga señaló que los informes técnicos y la repetición televisiva mostraron que el balón golpeó el cuerpo del defensa del Al Riyadh antes de entrar en la red, por lo que el gol le fue retirado al delantero serbio.

Esta decisión provocó el enfado de la afición del Al Hilal, sobre todo porque Mitrović competía por el título de máximo goleador de la Roshn League con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que se había llevado el galardón la temporada anterior.

Cabe recordar que Ronaldo logró ganar el título de máximo goleador también en esa temporada, con 25 goles, con dos de ventaja sobre el inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, que quedó en segundo lugar, mientras que Mitrović se quedó fuera de la carrera por las lesiones.