Cristiano, elegido mejor futbolista portugués por décima vez; Joao Felix, segundo

Cristiano Ronaldo fue premiado como mejor futbolista portugués por delante de Joao Felix y Bernardo Silva. Es el décimo galardón seguido de CR7.

Cristiano Ronaldo ( ) fue elegido mejor futbolista portugués batiendo a Joao Felix ( ) y Bernardo Silva (Manchester Silva) con la miel en los labios.

Sus 28 goles y 10 asistencias durante el pasado curso con el equipo transalpino le hicieron ganar dicho galardón por décima vez consecutiva, un récord en el panorama futbolístico de su país.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Más equipos

Durante la gala el futbolista repasó su 2019, un año complicado a nivel personal y que aún no ha terminado ya que opta al premio The Best que entrega la FIFA.

"Fue un año extremadamente difícil a nivel personal. Este mundo se mueve muy rápido por las redes sociales y la prensa que es una jungla".

El jugador juventino ganó el premio en la gala Quinas de Ouro, un evento que organiza la Federación Portuguesa de Fútbol y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol.

Casillas, en el mejor equipo de la liga portuguesa

A su vez, Iker Casillas fue elegido dentro del mejor once de la pasada temporada en la liga portuguesa junto a varios conocidos de nuestra Liga como Militao y Joao Felix (fichados por y Atlético).

El once escogido fue: Casillas; Militao, Rubén Dias, Telles, Grimaldo; Pereira, Pizzi, Bruno Fernandes (que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid); Rafa SIlva, Joao Silva y Seferovic.